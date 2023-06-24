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Bayraktar TB2 SİHA, atış testinde hedefleri nokta hassasiyetiyle vurdu

Bayraktar TB2 SİHA, atış testinde hedefleri nokta hassasiyetiyle vurdu
24.06.2023 00:00 - Son Güncelleme: 24.06.2023 00:24

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Bayraktar TB2 SİHA, parçacık etkili ve zırh delici hibrit harp başlıklı atış testinde hedefleri nokta hassasiyetiyle vurdu.

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