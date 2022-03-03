Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan açıklamalar

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Onun ilk prototipi inşallah 2023'te uçacak. Çalışmalarımız hızla devam ediyor" açıklamasında bulundu. İHA'larda yerlilik oranının yüzde 93 olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bu, dünyada da rekor sayılabilecek bir yerlilik düzeyidir" ifadelerini kullandı. Bayraktar TB3'e de değinen Baykar Teknoloji Lideri, "Bu yıl içinde uçurmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. "Akıncı'ya yoğun bir ilgi olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, Türkiye dışında iki ülkeyle sözleşme imzalandığını duyurdu.