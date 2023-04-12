Bay Bay Kemal bak burada ne var! Kabine Ankara'daki aday tanıtım toplantısına Togg'la geldi...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg artık yollarda.

Togg'u satın almak için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan, 177 bin 467 kişiden 20 bini çekilen kura sonucu T10X modelini almaya hak kazanırken ilk araç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi.

Başkan Erdoğan'ın aracını teslim almasının ardından bakanlar da Togg'u makam arabası olarak kullanmaya başladı.

KABİNE TOGG'LA GELDİ

Kabine üyeleri, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na makam aracı olarak kullanmaya başladıkları, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

Bazı bakanlar toplantının yapıldığı salona, makam aracı olarak kullanmaya başladıkları Togg ile geldi.

Toplantının yapıldığı salonun önünde, "Anadolu kırmızısı" ve "Gemlik mavisi" renklerindeki Togg otomobillerin yan yana park edildiği görüldü.

BAKANLAR YOLLARA TOGG'LA ÇIKTI

Öte yandan bakanlar Togg ile ilk sürüşlerini de yapmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli Togg'u teslim alarak, trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimizin ortak gururu, yerli ve milli Togg otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin paylaşımında sürüş esnasında çekilen fotoğraflar yer alırken, aracın makam araçlarında kullanılan kırmızı plakalı olması dikkati çekti.

BAKAN YANIK İLK SÜRÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Bakan Derya Yanık da yerli ve milli Togg'u teslim aldı. Makam aracı Togg'la ilk kez trafiğe çıkan Bakan Yanık, Bakanlık çevresinde tur attı.

Togg'un Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapma sevdasının, arzusunun bir ürünü olduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Bugüne nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine nasip oldu. İnşallah milletimiz önümüzdeki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güzellerini üretecek ve ortaya koyacak. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma iddiamızı da böylece kuvveden fiile çıkarmış olacağız. Allah'tan bunu diliyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Togg'umuz bütün milletimize, bütün kullanıcılara ve önümüzdeki süreçte inşallah uluslararası alanda da kullanıcılarına, alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, gerçekten göğsümüzü kabartan bir iş olmuş. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

BAKAN ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un teslim edildiği bakanlardan Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T10X akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi.

BAKAN BOZDAĞ: BÜYÜK BİR HEYECAN

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u bakanlığa gelişinde kullandı.

İlk sürüşünü gerçekleştiren Bozdağ, "Togg aracımız hem aziz milletimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bugün de Adalet Bakanlığına tahsis edelin Togg aracını teslim aldık, ben de ilk defa bindim. Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim için de büyük bir şeref, büyük bir heyecan. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU 'NEREDE' DİYE SORMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Togg'a yönelik eleştiride bulunmuş ve üretimin gerçekleşmeyeceğini iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu, "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, işadamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" demişti.

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