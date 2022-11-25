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Batman’da cami külliyesi çöktü: 2’si ağır, 14 yaralı

Batman’da cami külliyesi çöktü: 2’si ağır, 14 yaralı
25.11.2022 16:23

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Batman’da Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden külliyenin içindeki iskele çöktü. İlk belirlemelere göre, yaralanan 2’si ağır 14 işçi ekipler tarafından çökmenin olduğu alandan çıkartıldı. Batman'ın Gültepe Mahallesi Esentepe mevkiinde Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden külliyenin iskelesi çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İnşaat kazasında ilk belirlemelere göre, 2’si ağır 14 işçi çökmenin olduğu alandan çıkartıldı. Çökme esnasında bir işçinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Alandan çıkartılan işçilerden biri, “Ses geldi, deprem zannettim. Bir baktım iskele yerde. İçeride 30 kişi vardı sanırım” dedi.

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