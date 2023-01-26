Batı medyasında neden "Erdoğan karşıtı" seçim manşetleri neden atılıyor? Türkiye haberleri nasıl hazırlanıyor?

ABD medyası bir kez daha "tehdit dili" kullanarak Türkiye karşıtı bir kampanya yürüttü. ABD merkezli Bloomberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda; 'Türkiye'ye baskı uygulanması' gerektiğini yazdı. Haberde, "Gerekirse Türkiye'ye yaptırımlar da uygulanmalı" ifadelerine yer verildi. The Economist ve Bloomberg'in ardından Alman Stern dergisi de Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde skandal ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan dergi 'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile çıktı. Alman kökenli gazeteci Klaus Jürgens, ABD ve Batı medyasının yalan haberlerine hız verdiği bu dönemde muhabirlerin her gün 'Türkiye'ye karşı nasıl yalan haber yapabilirim' diyerek çalıştığını söyledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.