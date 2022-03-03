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Batı dünyasının Rus medyasına ambargo ve sansürü tartışılıyor

Batı dünyasının Rus medyasına ambargo ve sansürü tartışılıyor
03.03.2022 01:52 - Son Güncelleme: 03.03.2022 01:54

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Rusya ile Ukrayna arasında başlayan ve 7. gününe girilen savaşı herkes yakından takip ediyor. Savaş bölgesinden çeşitli haberler gelirken her daim özgürlükten dem vuran Batı'nın Rusya kaynaklı medya organlarına sansür ve engel uygulaması kendileriyle çelişmelerine neden oldu. Google, Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya araçlarının da tek taraflı bir yaklaşım sergileyerek RT ve Sputnik gibi yayın organlarını engellemesi tepki çekti. Sabah yazarı Mevlüt Tezel 'Asya, Afrika kimin umrunda!' başlıklı köşe yazısında Batı'nın özgürlük çelişkisini eleştirdi.

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