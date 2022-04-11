RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon 384 gözaltı

Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon 384 gözaltı
11.04.2022 16:45

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Başkentte uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 kişiden 52’si tutuklanırken muhtelif sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4-10 Nisan tarihleri arasında Ankara’da uyuşturucu satıcılarına operasyon gerçekleşti. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 şahıstan 52’si tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, yapılan aramalarda 5 kilogram skunk, 2.9 kilogram esrar, 650 gram eroin, 240 gram bonzai, 400 gram metamfetamin ve 3 bin 600 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.a

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