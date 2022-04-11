Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon 384 gözaltı

Başkentte uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 kişiden 52’si tutuklanırken muhtelif sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4-10 Nisan tarihleri arasında Ankara’da uyuşturucu satıcılarına operasyon gerçekleşti. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 şahıstan 52’si tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, yapılan aramalarda 5 kilogram skunk, 2.9 kilogram esrar, 650 gram eroin, 240 gram bonzai, 400 gram metamfetamin ve 3 bin 600 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.a