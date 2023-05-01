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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "yerli savunma sanayii" paylaşımı: Nuri Killigil'in hikayesi yüreklere dokundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "yerli savunma sanayii" paylaşımı: Nuri Killigil'in hikayesi yüreklere dokundu
01.05.2023 16:01

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Türkiye yerli ve milli savunma sanayiinde Bayraktar SİHA, ANKA, TCG Anadolu, Hürjet ve Milli Muharebe Uçağı gibi ürünleriyle hem kendi gücünü kanıtlıyor, hem de sahada muharebe anlayışını kökünden değiştiriyor. Ancak savunma sanayii, geçmiş zamanlarda olduğu gibi engel ve saldırılara maruz kalıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti öncülüğünde bu engelleri aşarak, başarıya ulaşan savunma alanında yüzde 80 millileşmeye ulaşıldı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Paylaşımda Killigil'in yaşadığı engellemeler vurgulanarak, bugün elde edilen başarıların önemi vurgulandı.

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