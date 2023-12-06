Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, görüşmelerinin odak noktasının Gazze olduğunu belirtti. Amerikan WSJ'de yer alan MOSSAD'ın Türkiye'de Hamas üyelerine yönelik suikast planladığı iddialarına çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar." dedi. İşgalci İsrail'in kanlı tampon bölge planını tanımadıklarını belirten Erdoğan, "Gazze'de ne olacağına, orayı kimin yöneteceğine Filistin halkı karar verir. Onların kararının üzerinde bir karar verici tanımıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Netanyahu öyle veya böyle bugün olmazsa yarın kesinlikle yargılanacaktır. İsrail'e "Artık sizi beslemekten bıktık" diyenler, ortaya çıkmaya başladı."" diyerek BM sisteminde revizyonun konuşulmasını gerektiğinin altını çizdi.