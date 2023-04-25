Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı'nın sahiplerinin gençler olduğunun altını çizen Erdoğan, "Biz geleceği, gençlerimizle birlikte hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. Togg'a gösterilen yoğun ilgiyi dile getiren Başkan Erdoğan, "Erbakan Hoca Devrim otomobilini yaptı. Biz de devrin otomobilini yaptık" dedi. Kandil ve bölücü uzantılarıyla yol yürüyen 7'li koalisyon da Erdoğan'ın gündemindeydi... Başkan Erdoğan "Bu ülke bir terör devleti değildir, olmayacaktır! Ülkemizi böldürtmeyeceğiz" diyerek tepkisini dile getirdi.