Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gaziantep’te önemli açıklamalar!

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi deprem bölgesi Gaziantep’te vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Haftaya pazar sandıkları patlatıyor muyuz? Bay Bay Kemal'i emekli ediyor muyuz? Gaziantep'in gençlerine inanıyorum. Burada 100 bin kişi var. İşte Gaziantep böyle! Buradan çok farklı bir ses sandıklardan gelecek.” dedi. 14 Mayıs'ta elde edilen zaferin devamı için 28 Mayıs'ta sandıklara gidilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bizim en büyük düşmanımız CHP Genel Başkanı değil! Zafer sarhoşluğudur, rehavettir!" mesajını verdi.