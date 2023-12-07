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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 13:57 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 14:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra geldiği Yunanistan’da temaslarına başladı. Atina Elefterios Venizelos Havalimanı’na inişinin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanlığı’na hareket eden Erdoğan, burada Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou tarafından karşılandı. Görüşmenin ardından ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan, yürüyerek Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği Başbakanlığa geçti. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Başbakanlık binasında karşıladı. İki lider tokalaşarak basına poz verdikten sonra ikili görüşmeye geçti.

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