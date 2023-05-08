Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da vatandaşlara seslendi! "Gelin ilk turda bu işi bitirelim"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli ve Edirne'den sonra Tekirdağ'a geçti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'manşet' silahını devreye sokan Batı'ya ve küresel tetikçilere "Bu Batı alışacak! Öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşi burası (meydanlar) çözer" ifadeleriyle tepki gösterdi. CHP'nin HDPKK ve Kandil'le yol yürümesine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Cumhuriyet ile yaşıtım" diyen CHP, cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenlere devleti teslim etmeye çalışıyor" dedi. Erdoğan, "Gelin bu işi ilk turda açık ara bitererek ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmama irademizi en güzel şekilde ortaya koyalım" şeklinde konuştu.