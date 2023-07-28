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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023, 18:23 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023, 18:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Asya' diplomasisi sürüyor... Geride bıraktığımız gün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul eden Erdoğan bugün de TÜYAP Fuar Merkezi'nde Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile bir araya geldi. Öte yandan Başkan Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u da Türkiye'ye davet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "KAAN'ı inşallah yılsonunda havada da göreceğiz. Hürjet'in 2025'te envantere girmesini planlıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken tüm dostlarımızın da yanında olacağız" ifadelerini kullandı.



PARK JİN'İ KABUL ETTİ
Erdoğan daha sonra fuar merkezinde Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.



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