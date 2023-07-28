Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katıldı.



Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "KAAN'ı inşallah yılsonunda havada da göreceğiz. Hürjet'in 2025'te envantere girmesini planlıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken tüm dostlarımızın da yanında olacağız" ifadelerini kullandı.





PARK JİN'İ KABUL ETTİ

Erdoğan daha sonra fuar merkezinde Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti.



Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.





