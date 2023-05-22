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Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalar!
22.05.2023 22:43

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28 Mayıs'taki yapılacak 2. tur öncesi deprem bölgesindeki açılış ve ziyaretlerini devam ettiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sinan Oğan'ın destek açıklamasına teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok çok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da Bu güç birliğini milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum" dedi. Öte yandan depremzedelere yeni bir müjdeyi duyurdu. Başkan Erdoğan afet bölgesindeki öğrencilerin tamamına burs verileceğini ve kredilerin burslara döneceğini açıkladı.

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