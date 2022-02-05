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Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun troll ordusu nefret kustu

Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun troll ordusu nefret kustu
05.02.2022 18:17

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testi yaptırdığını ve sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan, açıklamasında, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun troll ordusu harekete geçerek mesnetsiz ifadeler kullandılar.

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