Başkan Erdoğan'ın "kentsel dönüşüm" sözleri yine gündem oldu

Başkan Erdoğan'ın 2019 yılında İstanbul'da kentsel dönüşüm ile ilgili söylediği sözler yaşananların ardından yeniden gündem oldu. İstanbul Üsküdar'daki Hacı Harun Ekşi Camisi açılışında konuşan Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili olarak "Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Biz istiyoruz ki burada malum, depremle ilgili bir sıkıntı var ama bütün mesele gönüllük esasına dayalı olarak... Bazı müteahhitler diyormuş ki 'Ben yüzde 60'ını, 70'ini alırım ondan sonra da seni kapıya koyarım'. Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanının dediğini dinlemiyorsunuz, bakanların dediğini dinlemiyorsunuz, belediye başkanının dediğini dinlemiyorsunuz, müteahhidin dediğini dinliyorsun. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin; böyle bir şey yok. Böyle bir sıkıntı olduğu anda muhtara belediye başkanımıza durumu bildirin ben burada komşunuzum zaten, gelin bana bildirin. Böyle bir şeyi yapamayacaklarını görün.

"BİZİM DERDİMİZ BURALARI EN GÜZEL ŞEKLE GETİRMEK"

Bizim bütün derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz. Şimdi görüyorsunuz burada ne plan var ne proje var. Allah göstermesin yarın öbür gün buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman? Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersin 'Niye bu binaları planlı, projeleri uygun bir şekle dönüştürmedin' diye. Görüyorsunuz işte şimdi binalarımıza bakalım. Ben de burada oturduğum için konuşuyorum. Hala da aynı şekilde ve 5 katlı bina da var, 6 katlı bina da var, onun yanında 2 katlı bina da var.



"BİR DEPREM OLURSA FATURASI AĞIR OLUR"

Allah göstermesin, bir zelzele bir deprem bunun faturası bize çok ağır olur. Her şey, gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde söz konusu değildir. Anlaşmak suretiyle belediye başkanı arkadaşlarımızın bu konuda aracı olması suretiyle veya bu konuda yine çevre şehircilik bakanlarımızın da devreye girmesi suretiyle bu adımları atarız asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz böyle bir zemini de yani müteahhit arkadaşlar var burada kusura bakmasınlar, müteahhitler kazansın diye de böyle bir adımı atmayız." ifadelerini kullanmıştı.