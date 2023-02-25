Başkan Erdoğan'ın 'kentsel dönüşüm' çağrıları: 2012'den 2023'e 'siyasi rantçı'ları utandıracak sözler

Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, muhalefet manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla devleti kentsel dönüşüm üzerinden hedef gösterdi. Depremden önce kentsel dönüşümü karalayıp depremden sonra kentsel dönüşüm havarisi kesilen muhalefetin riyakar siyaseti ise arşivlerle tescillendi. Öte yandan yürütülen çalışmaları akamete uğratmak isteyen muhalefetin ayak diriyen tutumuna karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta kentsel dönüşümün önemini dile getirdi. Erdoğan'ın kentsel dönüşüm ile ilgili 2012'den bu yana yaptığı çağrıları satır satır sizler için derledik.