Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'dan 'Körfez ülkeleri ziyareti' paylaşımı!

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin kültürlerimiz arasındaki dostluk bağına güç katacağına inanıyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Körfez ülkelerindeki ziyaretleri ve görüşmelerine ilişkin bir videoya da yer verdi.