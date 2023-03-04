Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret eden Emine Erdoğan konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan deprem bölgesinde
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