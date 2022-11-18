Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Partili isimden şok açıklama: Akşener'in tavrından il ve ilçe teşkilatları rahatsız

Başkan Erdoğan’ın 6’lı masanın büyük ortaklarından İYİ Parti’ye yaptığı çağrı gündemdeki yerini korurken partinin önemli konumundaki bir isim takvim.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Söz konusu isim, HDP’ye net bir tavrın olmadığını söyleyen İYİ Partili isim, net duruşu olanların da susturulduğunu geri plana çekildiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında da konuşan İYİ Partili isim, “Eğer böyle bir adaylık söz konusu olursa il ve ilçe teşkilatları toplanıp kabul etmediğini söyleyecek. Akşener, bu tavrın üzerine Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edemez” dedi.