Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Partili isimden şok açıklama: Akşener'in tavrından il ve ilçe teşkilatları rahatsız

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Partili isimden şok açıklama: Akşener'in tavrından il ve ilçe teşkilatları rahatsız

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Partili isimden şok açıklama: Akşener'in tavrından il ve ilçe teşkilatları rahatsız
18.11.2022 15:52

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:48
Endonezya Devlet Başkanı'nın...
Güncel 01:42
Eren Abluka Sonbahar Kış-14...
Güncel 01:18
Gökçeada ve Bozcaada feribot...
Güncel 01:02
Başkan Erdoğan'dan G20...
Güncel 00:54
Tunceli Belediye Başkanı'ndan...
Güncel 00:25
Başkan Erdoğan'la Macron...
Güncel 00:23
İstiklal’deki kanlı saldırının...
Güncel 01:56
İstiklal Caddesi'nde kanlı...
Güncel 00:48
Topluma nifak tohumu ekenlerin...
Güncel 00:37
Hollanda'da belediye binasına,...
Güncel 03:55
Bombalı saldırı sonrası beton...
Güncel 03:08
6’lı masa toplantısı sonrası...

Başkan Erdoğan’ın 6’lı masanın büyük ortaklarından İYİ Parti’ye yaptığı çağrı gündemdeki yerini korurken partinin önemli konumundaki bir isim takvim.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Söz konusu isim, HDP’ye net bir tavrın olmadığını söyleyen İYİ Partili isim, net duruşu olanların da susturulduğunu geri plana çekildiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında da konuşan İYİ Partili isim, “Eğer böyle bir adaylık söz konusu olursa il ve ilçe teşkilatları toplanıp kabul etmediğini söyleyecek. Akşener, bu tavrın üzerine Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edemez” dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA