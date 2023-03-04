Başkan Erdoğan'ın 6'lı masa öngörüsü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 6'lı masa için, "Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar." şeklindeki öngörüsü gündem oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 6'lı masa için, "Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar." şeklindeki öngörüsü gündem oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener kavgası 6'lı masadaki krizi gün yüzüne çıkartarak dağılmalarına sebep oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İP'li Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemesinden sonra dağılan 6'lı masaya ilişkin öngörüsü ile gündem oldu.
Başkan Erdoğan, 6'lı masanın içi boş toplantılarına dikkat çektiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar. İranlıların güzel bir atasözü var. Oturdular, konuştular, dağıldılar"