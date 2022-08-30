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Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos programı belli oldu! Zafer Bayramı'nın 100. yılı ilklerle kutlanacak

Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos programı belli oldu! Zafer Bayramı'nın 100. yılı ilklerle kutlanacak
30.08.2022 09:37

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde 2 bin metrekarelik alana kurulan sahnede "Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programına katılacak. Burada bir konuşma gerçekleştirecek olan Erdoğan konuşmasının hemen ardından Libya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Katar ve Somali'de görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personellerine canlı bağlanacak. Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü etkinlikleri, ilklere sahne olacak. İlk kez bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aile üyeleri de kutlamalarda bulunacak.

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