Başkan Erdoğan’ı yargılamakla tehdit eden CHP’li Özgür Özel yine haddini aştı: Gurur duyuyorum

Gezi Parkı davasında çıkan kararla birlikte Osman Kavala'nın müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, haddini aşan skandal ifadeler kullanarak Erdoğan'ı tehdit etti. Bu durum büyük tepkiyle karşılanırken Özel, Erdoğan'a yönelik ettiği tehditleri savunan skandal açıklamalarına da devam etti. Yandaş HALK TV'nin canlı yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili, hadsizlikte zirve yaparak "Ben dün Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiysem, beni tehdit olarak algılıyorsa gurur duyarım kendimle" ifadelerini kullandı.