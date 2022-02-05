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Başkan Erdoğan'dan Zonguldak - Kilimli yolu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Zonguldak - Kilimli yolu açılış töreninde önemli açıklamalar
05.02.2022 15:00

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Döviz kuru üzerinden ekonomiye yapılan saldırılarla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardıksak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek Allah'ın izniyle hayat pahalılığı sorununu da çözeceğiz." dedi.

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