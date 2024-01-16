Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gözü Beştepe'deydi. Emekliye ek zam konusunun görüşüldüğü Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru planını bozduklarını belirten Erdoğan, "Teröristan kurmak isteyenler operasyonlardan rahatsız." dedi. Yeni harekat mesajı veren Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtacağız. Sınır ötesi operasyonları daraltmak gündemimizde yok, genişletmek var. Yarım kalan işleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.