Başkan Erdoğan'dan Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bir dönem eğitim gören öğrenci sayısı düşürülen imam hatiplerde bugün 1 milyon 300 bin öğrencinin eğitim gördüğüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa yolculuğumuzda gençlerin her birini önümüzü aydınlatan meşale olarak görüyoruz." dedi. Darbecilerin bin yıl sürecek dediği 28 Şubat'a 3 Kasım 2002'de son verdiklerini dikkat çeken Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na anayasa değişikliği için çağrı yaptı. Erdoğan, "Başörtüsü konusunda samimiysen gel anayasa değişikliğini yapalım. Biz bir daha oyuna gelmek istemiyoruz. Taslağı Meclis'e gönderdik." ifadelerini kullandı.