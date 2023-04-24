Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temel atma töreninde önemli açıklamalar

Yerli otomobil Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir safhaya geçildi. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. 7'li muhalefetin "yapamazsın, yapsanız da satamazsın" bühtanlarına en güzel cevabı milletin verdiğine dikkat çeken Erdoğan, "TOGG'un Gemlik tesisinde her 3 dakikada bir yeni bir araç üretiliyor. 2025 yılında TOGG'u ihraç ederek tüm dünyaya satacağız." dedi. Erdoğan, tesisin 2024'te ilk üretim başlayacağını açıkladı.