RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılına vurgu!

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılına vurgu!
13.04.2023 00:12 - Son Güncelleme: 13.04.2023 00:15

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Başkan Erdoğan: Biz girdiğimiz her seçimi kritik ve önemli gördük. Karşımızdaki bu seçimlerin hepsinde mağlup oldu ancak yenilgilere rağmen doymadı ve devam ediyor. Bu yenilgiler demek ki bazılarını çizgiye çekmiyor. Bu seçimler bizim için Türkiye Yüzyılı hedefleri için önemli. Önemi buradan geliyor. 21 yılda yapılan eserleri yok etmek isteyen bir güruh var. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da bu seçimlerin önemini kavradı. Devlette devamlılık esastır. Seversin sevmezsin ama böyle bir alacağı varsa ihaleye girdiyse tabiki bunun ödemesini yapacaksın. Güvenir olması için de Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Bunlar bakıyorsun ana muhalefet de yanındaki hanım da diyor ki biz bunları ödemeyiz. Halkıma sesleniyorum devletin devamlılığına leke sürecek olanlara fırsat vermeyeceğinize inanıyorum.

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