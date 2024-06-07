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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 16:26 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 16:26

Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programında önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimde atılan adımları sıralayan Başkan Erdoğan, "Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclisimizde görüşmeleri başlayacak." ifadelerini kullandı. Mamak'ta LGS öncesi öğrencilerin ve velilerin camiye davet edilmesini hedef alanlara tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Öğrencilerimizin bir sınav öncesinde velilerimizle birlikte camiye davet edilmesi birilerini rahatsız ediyor. Kimseyi zorlama yok, sadece gönüllülük esasına göre bir davet var. Buna bile tahammül edemiyorlar. 28 Şubat artıklarına boyun eğmeyiz. O günler geride kaldı." dedi.

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