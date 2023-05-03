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Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar!
03.05.2023 19:13

OTOMATİK OYNAT

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Başkan Erdoğan’dan Rize...
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Kandil'le istikamet alan İYİ...
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Avrupa'nın en uzun dünyanın ise en uzun 3. tüneli olan Zigana Tüneli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törenle açıldı. Trabzon'da önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Trabzon Kandil'den, Pensilvanya'dan, Londra'dan sevilmez, işte bu meydandan sevilir. Fatih'in torunları, 1453'ten rahatsız olanlarla aynı masaya oturanlara 14 Mayıs'ta cevabı verecektir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine dikkat çeken Erdoğan,"Van'da bez parçaları ile devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

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