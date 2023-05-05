Başkan Erdoğan'dan The Economist'e sert tepki!

Londra merkezli yayın organı The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala tavrını net bir şekilde belli etti.



Söz konusu derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadelerin yer alması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu için ise şöyle denildi:

KILIÇDAROĞLU'NA ALENEN DESTEK MESAJI

"Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz."



SEÇMEN DIŞARIDAN YÖNLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.







AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Londra merkezli The Economist'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal manşetine sert tepki gösterdi.



Çelik, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar" dedi.





"ÜLKEME TALİMAT VERDİĞİNİZ GÜNLER GERİDE KALDI"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İngiliz ekonomi dergisi The Economist'in sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri temalı 6-12 Mayıs sayısının kapağına yer verilen paylaşımındaki skandal ifadelere tepki gösterdi. Paylaşımı alıntılayan Kalın, "Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: 'Yeni hükümet Batı'yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.' Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" dedi.

The Economist'in skandal kapağı Türkiye'de büyük tepki toplarken sosyal medyadan konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.

İşte konuya ilişkin tepkiler:

"ERDOĞAN KALACAK VE ESAS KAPAĞI SİZE YAPACAK"

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Erdoğan gitmeli diye kapak yapmış küreselcilerin borazanı The Economist! Erdoğan kalacak ve esas kapağı size yapacak. Bekleyin." ifadelerini kullandı.

"BU MİLLET BU OLANLARA ASLA RAZI GELMEZ, GELMEYECEK"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Hiçbir yorum içermiyor, son 24 saatte olanların bazıları: The Economist: Kılıçdaroğlu uyumlu bir ortak olacak, nükleer santral projelerini iptal edecek, İsveç'e vetoyu kaldıracak.

HDP Diyarbakır vekil adayı: "Özerklik getireceğiz, Afrin'i 'geri' alacağız! Sırrı Sakık, "İmralı'nın kapısı açılacak. Öcalan serbest kalacak. CHP Van Mitingi Kılıçdaroğlu; Demirtaş özgür kalacak. Demirtaş, "Adayımız Kılıçdaroğlu" Cephede kaybedenlerin sandık üzerinden plan yaptıkları, akla hayale gelmeyecek uçların yanyana geldiği, çok açık, çok cüretkar bir süreç yaşanıyor, herşey milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Partiden, siyasetten bağımsız olarak bu millet bu olanlara asla razı gelmez, gelmeyecek!." dedi.

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından tepkisini göstererek, "Bu 'The Economist'in ilk vukuatı değil. İstedikleri kadar hariçten gazel okumaya devam etsinler. Türk milletinin demokratik iradesini kimse gazbedemez. Halkımız gereken cevabı 14 Mayıs günü verecektir." dedi.