SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye'yi inşa edelim" çağrısı

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 15:49 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 15:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in gebermesini "İnsan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm" olarak niteledi. Gülen'in ilahi adaletten kaçamayacağını belirten Erdoğan, "Nerede olurlarsa olsunlar FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız" şeklinde konuştu. "Haritalar yeniden kanla çizilirken iç cephemizi sağlam tutalım" çağrısı yapan Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin! Terörsüz şiddetsiz Türkiye'yi inşa edelim" diyerek net bir mesaj verdi.

SIRADAKİ VİDEO
Muğla emniyetinden ‘torbacı’ operasyonu: 7 gözaltı
22.10.2024Salı
Başkan Erdoğan'dan "Yenidoğan çetesi" tepkisi!
22.10.2024Salı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
22.10.2024Salı
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
22.10.2024Salı
Van'da lüks bir aracın LPG tankında 290 adet cep telefonunu ele geçirildi
22.10.2024Salı
Bunlar da Var
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 05:44
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme!
21.10.2024Pazartesi
Çağla Şıkel oğlu Kuzey’le yaşadığı kavgasını anlattı: Kapıyı ve elimi kırdım 00:31
Çağla Şıkel oğlu Kuzey'le yaşadığı kavgasını anlattı
22.10.2024Salı
Kapatılan hastanede doğum yapan anne: 2 saat beslenmeyle geçecek sarılık için bebeğimi bir hafta tuttular 06:17
Kapatılan hastanede doğum yapan annenin isyanı!
22.10.2024Salı
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti! 01:34
Geberen iblis başı Fetullah Gülen'in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti!
22.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA