Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye'yi inşa edelim" çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in gebermesini "İnsan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm" olarak niteledi. Gülen'in ilahi adaletten kaçamayacağını belirten Erdoğan, "Nerede olurlarsa olsunlar FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız" şeklinde konuştu. "Haritalar yeniden kanla çizilirken iç cephemizi sağlam tutalım" çağrısı yapan Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin! Terörsüz şiddetsiz Türkiye'yi inşa edelim" diyerek net bir mesaj verdi.