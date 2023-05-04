Başkan Erdoğan'dan tarihi Samsun mitinginde önemli açıklamalar! “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar bu yalancıdan bir şey olmaz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin iradesine ve geleceğine sahip çıktığını belirten Erdoğan, "Şu anda Samsun'da caddeler hariç 120 bin kişi var. İşte meydanı görün" ifadelerini kullandı. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'den talimat aldığını belirten Başkan Erdoğan, "Bay Bay kimlerle yürüyor? Teröristlerle yürüyor. Talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Ne yazık ki Bay Bay Kemal bunlarla el ele, omuz omuza yürüyor" dedi. 7'li koalisyonu "Mandacı Muhipler Cemiyeti" olarak tanımlayan Erdoğan, "Batı'ya neler taahhüt ettiklerini" biliyoruz" şeklinde konuştu.