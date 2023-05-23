Başkan Erdoğan'dan Sivas'ta önemli açıklamalar! "28 Mayıs bu çirkin dil ve siyasetçilerden kurtulma günü"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki temaslarının ardından Sivas'a geçti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı geliştireceğiz. Bunu da Karabağ’ı, Zengezur Koridoru'nu yok sayan CHP Genel Başkanı'na rağmen başaracağız" ifadeleriyle tepki gösterdi. Sinan Oğan'ın ikinci tur için verdiği desteği de değerlendiren Erdoğan, "Türk dünyasına yönelik gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in bizi destekleme kararının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Depremzedelere hakareti dibin dibi olarak gördüklerini ifade eden Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu "Gandi Kemal olarak başladığı yolculuğu Nazi Kemal olarak bitirecek" sözleriyle özetledi.