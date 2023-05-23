Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan'dan Sivas'ta önemli açıklamalar! "28 Mayıs bu çirkin dil ve siyasetçilerden kurtulma günü"

Başkan Erdoğan'dan Sivas'ta önemli açıklamalar! "28 Mayıs bu çirkin dil ve siyasetçilerden kurtulma günü"

Başkan Erdoğan'dan Sivas'ta önemli açıklamalar! "28 Mayıs bu çirkin dil ve siyasetçilerden kurtulma günü"
23.05.2023 19:35

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:36
Depremzedelerin kaldığı oteli...
Güncel 00:33
CHP'nin ikiyüzlü siyaseti son...
Güncel 01:46
Başkan Erdoğan'dan canlı...
Güncel 01:22
CHP’li Altay’dan şoke eden...
Güncel 02:09
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye...
Güncel 01:58
PKK yandaşlarından...
Güncel 01:05
Roketsan'ın lazer güdümlü...
Güncel 20:00
Sinan Oğan ikinci tur öncesi...
Güncel 19:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...
Güncel 05:22
A Haber Togg fabrikasını...
Güncel 08:16
AK Parti’den Zafer Partisi’ne...
Güncel 03:13
Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki temaslarının ardından Sivas'a geçti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı geliştireceğiz. Bunu da Karabağ’ı, Zengezur Koridoru'nu yok sayan CHP Genel Başkanı'na rağmen başaracağız" ifadeleriyle tepki gösterdi. Sinan Oğan'ın ikinci tur için verdiği desteği de değerlendiren Erdoğan, "Türk dünyasına yönelik gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in bizi destekleme kararının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Depremzedelere hakareti dibin dibi olarak gördüklerini ifade eden Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu "Gandi Kemal olarak başladığı yolculuğu Nazi Kemal olarak bitirecek" sözleriyle özetledi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA