Başkan Erdoğan'dan Sincan'da flaş sözler: Bay Bay Kemal adaylardan birini saf dışı bıraktı! FETÖ yöntemleri yine iş başında

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, alanda 135 bin kişi olduğunu açıkladı. FETÖ ve CHP'nin İnce'ye kurduğu kumpasla ilgili de konuşan Erdoğan, "Bay Bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? O da yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bunların bütün işi fırıldak, yani bundan sonra Bay Bay Kemal'e fırıldakçı da diyebilirsiniz." dedi. FETÖ yöntemlerinin iş başında olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bay Bay Kemal sen kasetle geldin biliyoruz. Milletim seni kasetle veya CD'yle inşallah bir yerlere getirmeyecek, aksine bay bay diyecek." ifadelerini kullandı.