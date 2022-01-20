Başkan Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Bukele ortak anlaşmaların imza töreni sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, ''Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin. Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek." diye konuştu.