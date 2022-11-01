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Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar!

Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar!
01.11.2022 00:15 - Son Güncelleme: 01.11.2022 00:17

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Başkan Erdoğan Gine Bissasu Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın Gine Bissau'da inşa edeceği okul için arsa tahsis edilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, Brezilya devlet başkanlığına seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti ve 1 Ocak'ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.

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