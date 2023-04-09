RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan Pendik'teki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar! "14 Mayıs'ta gereken dersi vereceksiniz"

Başkan Erdoğan'dan Pendik'teki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar! "14 Mayıs'ta gereken dersi vereceksiniz"
09.04.2023 17:38

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Pendik'teki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalına "Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabı ile basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz" dedi. Açılışa 50 bin kişinin katıldığını açıklayan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sordum emniyete buradaki katılım ne? Aldığım cevap şu 50 bin. Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkandan diyorlar." ifadelerini kullandı.

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