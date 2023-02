Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Osmaniye'deki AFAD Merkezinde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Devlet ve millet olarak yaraları sarıyoruz" dedi. Bölgede "devlet yok", "Kızılay çalışmıyor" diyenlere sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir tanesi Kızılay çadırları nerde diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" ifadelerini kullandı. 70 bin köy evi inşa edileceğini belirten Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta 12 bin135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek" şeklinde konuştu.