RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Teröristleri dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar"

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Teröristleri dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar"
13.04.2023 00:17 - Son Güncelleme: 13.04.2023 00:19

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Başkan Erdoğan: Terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bıracaklarmış, bu ülke bir hukuk devleti. FETÖ'nün uzantıları bırakılacakmış. KHK'lılar bırakılacakmış. Hukuk devletinin hukukiliği nerede? Şimdi eline yetkiyi alan 'cezaevinin kapılarını açıyorum herkes serbest' mi diyecek. Bunların hepsi oy saikiyle yapılan şeyler. Biz hukuk devletinin içerisinde bunu oya tahvil etmek için bu tür taahhütlerde bulunamayız. Bu hukuk devletinin genel anlayışına hakim değildir. Şu anda Cumhurbaşkanlığı adaylığımı genel af üzerine bina etmedim. Ülkeyi terör örgütlerine teslim etmeye gayret ediyorlar. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Selo'nun kendisi aslında Kürt değil; Zaza'dır. Kürt evlatlarımızın ölümü üzerinden kendisine bir rant devşirmeye çalışıyor. Sokağa döktü, 51 Kürt yavrumuz öldürüldü. Hatta araç da üzerinden ezerek geçtiler. Şu anda Bay Bay Kemal de, Meral Hanım ve diğerleri de bunları dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar. Aynı şekilde FETÖ ile ilgili vaatleri var. Aynı şekilde bunları listeye koyuyorlar.

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