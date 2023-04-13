RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Seçimlerden sonra mülakatı kaldıracağız"

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Seçimlerden sonra mülakatı kaldıracağız"
13.04.2023 00:42 - Son Güncelleme: 13.04.2023 00:43

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Başkan Erdoğan: Seçim bitecek, inşallah bunun adımlarını atmış olacağız. Biz gençlerin çağının adeta misaferiyiz. Aile koruma kalkanı programımız aileyi güçlendirmeye yönelik, yenilikçi mekanizmalarımızdan sadece biri. Bu programın ilk aşamalarını zaten başlattık. Şimdi daha kuşatıcı şekilde programı genişletiyoruz. Ev hanımlarının emekliliğine destek vermek olacak programın en yeniliklerinden biri. Her aileden en az 1 kişiye iş imkanı sunacağız. En az 3 çocuk diyorum. Onların eğitimden istihdam, evliliğinden çocuk bakıma kadar her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Ev hanımlarına yönelik aynı şekilde planlarımız var. Bunlarda da ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacağımız adımlar olacak. Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz.

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