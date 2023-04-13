Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Kızılelma'yı yapanlarla gurur duyuyorum"

Başkan Erdoğan: Bizde proje bitmez. Hele hele savunma sanayinde bu projeler hiç bitmeyecek. İşte Rusya-Ukrayna olayı ortada. Bu ülkenin hayallerini gerçekleşen adımları atmaya devam edeceğiz. Aracı yaparsınız, mühimmatın yoksa aracın olması işe yaramaz. Bütünüyle bunların mühimmatını da yaparsanız, üretimini gerçekleştirirseniz, o zaman karşı tarafa güç gösterisinde çok rahat bulunursunuz. Biz başardıklarımızı yapılamaz, edilemez diyenlere inat başardık. Togg bunun en güzel örneği. Altay tankı önümüzdeki günlerde aynı şekilde Savunma Bakanlığımıza teslim edilecek. Bu arada almanlardan aldığımız Leoparlar'ın tamir, bakımıyla ilgili Adapazarı'nda Bay Kemal'in eleştirdiği, Katar'a sattılar dediği bir şey yok. Katar burada BMC'ye ortak olmuştur. Yüzde 51 bizim. Orada tamir bakım fabrikası bizim yeni yatırıma gerek duymadan süratle oradaki fabrikayla bütün tankların tamir bakımı orada yapılıyor. Bu bizi ciddi avantaja geçirdi. Yeni yatırıma girmiyorsun. TCG Anadolu. Bir terbiyesiz çıkmış. Güya o da askeriyenin içinden çıkmış birisi. Kalkıyor TCG Anadolu ile ilgili en ağır hakaretleri yapıyor. Bu adam teröristlerle iç içe olan adam. Ahlaksız birisi. CHP yapısının içerisinde. Zannediyorum aday da yapmadılar. Biz TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Gezdim gördüm. Üzerinde İHA şu anda. Bu İHA dışında helikopterler üzerinde. Bütün bunlar buradan iniş, kalkışı yapabilecekler. Bunlar bizim dünya standardında çok daha farklı bir yere gelmemizi sağladı.