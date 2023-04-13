Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Aile ve Gençlik Bakanlığı kuracağız"

Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar seçim beyannamesi 2023. Şu anda bizim. Çok detay. Bir de bunun özeti var. Bu kimin dersini iyi çalıştığının ifadesidir. Gençler konusunda bizim yola çıkışımızda yaş sınırı 30'du. Sonra bu 18' e kadar indi. Biz ara müdahale yaptık. 25. Bu yetmez dedik. Seçme seçilme olarak 18'e indirelim dedik. Bu konuda ilk neticeyi alan biz olduk. Adaylarımızdan bir veya iki tanesi 18 yaşında. Bir de yüzücümüz var 19 yaşında. Galatasaray Üniversitesi'nde. 30 yaş altı 25 adayımız mevcut. Projelerimiz hazır. Kamuya işe alımlarda tereddütleri gideriyoruz. İşe alımlarda bu yönetimi zaten uyguluyoruz. Mülakatların sebebi kurumların ihtiyaçlarına erişme kabiliyetidir. Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz. İlk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bunun uygulamasını Norveç yapıyor. Belli bir oranı gençliğe ayırıyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin hibe programıyla yanında olacağız.