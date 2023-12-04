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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye demokrasi, insan hakları ve hukuk dersi veren Batı'nın Gazze'de tek cümle kuramadığını belirten Başkan Erdoğan, "Batı İsrail'in saldırılarına sağır kesildi. Daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor." dedi. BM'nin Gazze imtihanında başarısız olduğunu belirten Erdoğan, "BM'nin mevcut yapısı akan kanı durdurmadı. Böyle bir yapının ne barışı getirmesi ne çatışmaları durdurması ne de insanlığa umut olması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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