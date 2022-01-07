Başkan Erdoğan’dan muhalefetin ‘Tank-Palet fabrikası satılacak’ yalanına tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirilen "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan konuşmasında ASELSAN ve Tank-Palet fabrikası yalanlarıyla ülkemize zarar vermeye çalışan muhalefete sert eleştirilerde bulundu. Başkan Erdoğan "Biz bu yalanların amacının söz konusu savunma sanayi kuruluşlarımızı sahip çıkmak değil, tam tersine ülkemizin savunma sanayi hamlelerini baltalamak olduğunu biliyoruz." dedi.