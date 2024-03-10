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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Mart 2024, 18:41 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 18:41

Başkan Erdoğan’dan metro açılış töreninde Özgür Özel'i yerden yere vurdu!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde hizmetten mahrum kalan, ulaşımda derin krizlerle boğuşan İstanbul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hızlı ve güvenli yeni bir metro ağı kazandırıldı. Bakırköy Sahil - Bahçelievler - Güngören - Bağcılar Kirazlı metro hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile hizmete girdi. Vatman koltuğunda alana gelen Erdoğan metro hattının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür (Özel) efendiden rol çalıyor. Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor" ifadelerini kullandı.

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