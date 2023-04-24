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Başkan Erdoğan’dan Manisa’da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Manisa’da önemli açıklamalar
24.04.2023 19:47

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da önemli açıklamalarda bulundu. Seçim sonrası Türkiye Yüzyılı'nı Manisa'da inşa edeceklerini ifade eden Erdoğan, kamu bankalarının Togg için 36 ay vadeyle 0.99 oranda kredi kullandıracağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Alevi provokasyonuna sert sözlerle tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ey Zillet İttifakı, ey cumhura karşı olan ittifak! Şunu bil, biz Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız" dedi. 7'li koalisyonun Kandil'le işbirliği içerisinde olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi!" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "7 kişi kurbanda bir danaya girse tamam da 7 kişi ülkeye yönetmeye kalkması milli iradeye hakarettir" şeklinde konuştu. Öte yandan mitingde "Bir solukta 20 yılın hizmetleri" başlık video da izletildi. O anlar büyük beğeni topladı.

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