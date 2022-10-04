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Başkan Erdoğan’dan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar
04.10.2022 21:18

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert tepki gösterdi. Miçotakis için "ABD'den yardım istiyor, ne yaparsan yap" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Gereği neyse yapacağız" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca FETÖ ve DEAŞ'ın birbirinden farkı olmadığını söyleyerek, terör örgütleri için "Birbirlerinin ruh ikizi" dedi.

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