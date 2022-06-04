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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla!

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla!
04.06.2022 12:03

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Türk siyasetinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi maalesef bizim dönemimize denk geldi. Bu talihsiz cilvenin adı Kılıçdaroğlu'dur. Zırvanın dozunu sürekli yükseltiyor. Paçasından tutup çekiyoruz. Sorduğumuz sorulara cevap vermiş, sonra da bize 10 soru sormuş. Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği yanıtla, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu verdiği cevapla göstermiştir. Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla.'' dedi.

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